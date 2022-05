POL-NB: 58-jähriger Mann aus Moeckow vermisst

Neustrelitz (ots) - Am 22.05.2022 gegen 16:40 Uhr ereignete sich in Tornowhof/Gemeinde Feldberger Seenlandschaft ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 81-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Golf befuhr die Seestraße in Tornowhof aus Feldberg kommend und beabsichtigte nach links in den ...

mehr