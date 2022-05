Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung zum vermissten 71-jährigen Mann aus Greifswald

Greifswald (ots)

Wie bereits mitgeteilt, sucht die Polizei nach einem 71-jährigen Mann, der letztmalig gegen 16:00 Uhr am gestrigen 08.05.2022 in einem Pflegeheim in Greifswald gesehen wurde und seitdem vermisst wird.

Eine Beschreibung der Person sowie ein Foto sind unter dem Link https://bit.ly/3wdZAv1 zu finden.

Trotz intensiver Suchmaßnahmen der Polizei, auch unter Einbeziehung eines Fährtensuchhundes der Polizei sowie der Rettungshundestaffel, konnte der Mann bislang nicht aufgefunden werden.

Auch heute werden die Fahndungsmaßnahmen fortgeführt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Mannes machen? Wer hat den Vermissten nach dem 08.05.2022, 16:00 Uhr gesehen? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

