POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung-Vermisster Mann in Greifswald

Demmin/LK Mecklenburgische Seenplatte (ots) - Am Sonntag, den 08.05.2022, gegen 17:05 Uhr, ereignet sich auf der Landstraße 272 ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Der 38-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW VW befuhr die Landstraße 272 aus Richtung Bundesstraße 194 kommend in Richtung Alt Kentzlin. In einer Linkskurve vor der Ortschaft Alt Kenzlin verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das ...

mehr