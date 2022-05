POL-NB: Vermisstes 13-jähriges Mädchen aus Neubrandeburg

Neustrelitz (LK MSE) (ots) - Am 01.05.2022 kam es gegen 00.30 Uhr in Neustrelitz in der Ernst-Moritz-Arndt-Str. 21 zu einem Brand einer Sportkarre. Unbekannte Täter setzten eine am Giebel des Hauses bepfindliche Sportkarre in Brand. Ein Zeuge bemerkte dies, entfernte die Sportkarre vom Haus und löschte diese. Durch das zügige Einschreiten des Zeugen wurde ein Übertreten der Flammen auf das bewohnte Gebäude vermieden. ...

mehr