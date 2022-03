POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher

Wolgast (ots) - Am 14.03.2022 gegen 15.10 Uhr wird der Polizei ein Flächenbrand in Lühmannsdorf gemeldet. Durch eine sofort eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung wurde der Brand bestätigt. Brandort war hier ein Privatgelände in der Ringstraße in Lühmannsdorf. Hier hatten zwei männliche Personen eine Feuertonne betrieben. Durch Funkenflug geriet eine, sich auf ...

mehr