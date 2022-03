POL-NB: 80-jährige Rentnerin auf Usedom vermisst

Ueckermünde (ots) - Die Erstmeldung zum Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ueckermünde am Montagabend ist unten angefügt. Weiterhin ist unklar, ob eine fahrlässige oder vorsätzliche Handlung des Wohnungsmieters oder ein technischer Defekt für den Brand in Frage kommt. Die Kripobeamten aus Anklam setzen dazu ihre Arbeit heute und in den nächsten Tagen ...

mehr