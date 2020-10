POL-NB: Polizei bittet weiterhin um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Frau aus Greifswald

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizei bittet weiterhin um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Frau aus Greifswald

Greifswald (ots)

Wie bereits in der Pressemitteilung vom 27.09.2020, 14:20 Uhr mitgeteilt (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4718329) ist die Polizei auf der Suche nach der 71-jährigen Frau Hildegard Heidrun Rau. Sie befand sich zuletzt in der Odebrecht-Stiftung in Greifswald und ist seit dem 27.09.2020, 12:10 Uhr verschwunden. Frau Rau benötigt dringend ärztliche Hilfe. Alle Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, eines Fährtensuchhundes und der Rettungshundestaffel blieben bisher erfolglos.

Die Vermisste ist 165 cm groß, sehr schlank und wirkt dem äußeren Erscheinungs- und Gangbild jünger. Sie ist Brillenträgerin und hat schulterlanges grau-blondes Haar. Sie trägt eine graue Hose, schwarze Schuhe und eine graue Steppweste. Sie führt keine persönlichen Gegenstände, wie z.B. eine Tasche, mit sich. Sie ist vom Charakter introvertiert und würde nicht auf andere Personen zugehen. Der Polizei liegen neue Fotos vor, die die Vermisste zeigen und im Anhang der Pressemitteilung im Presseportal zu finden sind. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Frau Rau die Stadt Greifswald mit den öffentlichen Verkehrsmitteln verlassen hat.

Alle Medien werden erneut um Veröffentlichung der Öffentlichkeitsfahndung gebeten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Frau machen? Wer hat die 71-jährige Hildegard Rau gesehen? Hinweise nehmen das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

