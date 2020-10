Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung: 14-jähriges Mädchen aus Gielow vermisst

Malchin (ots)

Seit dem 21.10.2020 wird die 14-jährige Alina Greger aus 17139 Gielow vermisst. Letztmalig wurde diese gegen 19:30 Uhr auf dem Gelände des Bahnhofes Malchin gesehen. Alina ist 175 cm groß, von korpulenter Gestalt und hat schulterlange brünette Haare. Möglicherweise führt diese einen Schulrucksack (Farbe unbekannt) mit sich. Zur Bekleidung konnten keine Angaben erlangt werden.

Alle Suchmaßnahmen der Polizei haben bislang nicht zum Auffinden des Mädchens geführt. Die Polizei bittet die Bevölkerung auf diesem Wege um Mithilfe. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten. Hinweise, die mit dem Verschwinden der Person im Zusammenhang stehen, sind bitte an das PR Malchin unter der Telefonnummer 03994-2310, an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu richten.

