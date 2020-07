POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer unbekannten, vermissten, männlichen Person in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Greifswald - In den Abendstunden des 23.07.2020 beobachtete ein Zeuge, wie eine bis dato unbekannte männliche Person mit einem Fahrrad (MTB, hellgrün) die Lübecker Straße in Greifswald-Eldena befuhr und das Fahrrad vor Ort abstellte. Anschließend entkleidete sich die Person teilweise und entfernte sich in das angrenzende Waldstück. Da das Fahrrad am Sonnabend, dem 25.07.2020 immer noch (nicht angeschlossen) vor Ort stand, informierte der Zeuge die örtliche Polizeidienststelle. Erste Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der männlichen Person. Die Suchmaßnahmen, unter Einsatz der Rettungshundestaffel und eines Polizeihubschraubers dauern gegenwärtig noch an. Sie kann wie folgt beschrieben werden: Der Mann ist ca. 1,80 Meter groß und von schlanker Gestalt. Er hat einen mitteleuropäischen Phänotypus, dunkelblonde Haare und trägt einen Dreitagebart. Bekleidet ist der Mann mit einer grauen Jeansjacke, einem roten Pullover und einer blauen Jeanshose. Er trug einen kleinen braun-weißen Hund, vermutlich Chihuahua, unter dem Arm. Weiterhin führte er ein Holzschwert mit der Aufschrift "ich liebe dich" bei sich. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe! Wer hat die unbekannte Person gesehen oder kann Angaben zu ihr bzw. ihrem Aufenthalt machen? Hinweise nimmt die Polizei in Greifswald unter der Telefonnummer 03834 - 5400 und jede andere Polizeidienststelle entgegen. Weiterhin kann das Internet über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

