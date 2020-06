Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 86-jährigen Mann aus 17375 Leopoldshagen

Ueckermünde, LK V-G (ots)

Am 17.06.2020 wurde dem Polizeirevier Ueckermünde um 17:10 Uhr mitgeteilt, dass Herr Friedrich-Wilhelm Pansow aus Leopoldshagen vermisst wird. Dieser wurde letztmalig um 10:30 Uhr durch eine Nachbarin gesehen und wollte ca. 1 Stunde später, nachdem er im Wald war, zurückkehren. Herr Pansow kehrte jedoch nicht wie angekündigt zurück. Zudem sollten gegen 17:00 Uhr dringende Medikamente durch einen Pflegedienst verabreicht werden. Herr Pansow ist 86 Jahre alt, ca. 173 cm groß, von untersetzter Gestalt und hat lediglich einen Haarkranz. Bekleidet ist dieser vermutlich mit einem karierten Hemd und einer blauen Jeans. Da Herr Pansow nur eingeschränkt in der Lage ist, sich fußläufig fortzubewegen, nutzt er einen weinroten Elektro-Krankenfahrstuhl. Mit diesem verließ er am 17.06.2020 die Ortschaft Leopoldshagen in unbekannte Richtung und ist bis zum jetzigen Zeitpunkt unbekannten Aufenthalts. Die Polizei bedankt sich auf diesem Weg für die Unterstützung aus der Bevölkerung und bittet weiterhin um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771820, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten. Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle

