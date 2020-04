Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person aus Neuhof, Feldberger Seenlandschaft, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neustrelitz (ots)

Seit dem 28.04.2020 gegen 15:30 Uhr wird der 82-jährige Rentner Erhard Schröder vermisst. Herr Schröder hat seinen Wohnsitz in Neuhof in der Feldberger Seenlandschaft in unbekannte Richtung verlassen. Er ist an Demenz erkrankt und benötigt medizinische Hilfe. Zur Beschreibung kann gesagt werden, dass Herr Schröder ca.1,80m groß und von schlanker Gestalt ist. Er hat schütteres, graues Haar. Bekleidet ist er mit einem hellbraunen Pullover, einer braunen Hose und grünen Latschen. Die Suchmaßnahmen der Angehörigen und der Polizei unter Einsatz mehrerer Diensthunde der Polizei, zwei Rettungshunden der Rettungshundestaffel des DRK Greifswald und acht Rettungshunden der Rettungshundestaffel "Vier Tore", mehrerer Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Neustrelitz und des Polizeireviers Friedland sowie des Polizeihubschraubers führten bisher nicht zur Auffindung des Herrn Schröder. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach Erhard Schröder. Hinweise nimmt die Polizei in Neustrelitz unter Tel. 03981 2580 , im Internet unter www.polizei.mvnet.de oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

