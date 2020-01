Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vermisster 73-Jähriger in 17424 Heringsdorf

Heringsdorf (ots)

Seit dem 06.01.2020 gegen 13:00 Uhr wird in 17424 Heringsdorf der 73-jährige Eckhard Beyer aus 17192 Waren vermisst. Der Gesuchte macht zusammen mit seiner Ehefrau Urlaub in der Region und besuchte hierbei die Stadt Heringsdorf. Dort wurde er an der Seebrücke von seiner Ehefrau zum letzten Mal gesehen. Herr Beyer ist orientierungslos und benötigt Hilfe. Er ist 165 cm groß, von dünner Gestalt, hat eine Glatze und trägt eine dunkle Brille. Zur Bekleidung kann gesagt werden, dass er einen schwarzen Mantel mit Fellkapuze, eine schwarze Strickmütze, eine blaue Jeanshose und braune Stiefel trägt. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise nimmt die Polizei in Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378-279224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

