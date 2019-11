Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung - vermisste Person -

Bild-Infos

Download

Bergen /Rügen (ots)

Seit dem 29.11.2019, 10:00 Uhr wird aus Rambin auf Rügen, Landkreis Vorpommern-Rügen, die 57-jährige Frau Susanne Fakhr-Mussavi vermisst. Die Vermisste benötigt ärztliche Hilfe. Letztmalig wurde sie in der gemeinsamen Wohnung in Rambin durch ihren Lebensgefährten gesehen. Sie wirkte desorientiert und könnte sich in hilfloser Lage befinden. Frau Fakhr- Mussavi wird wie folgt beschrieben:

- kräftige Gestalt - ca. 156 cm groß - scheinbares Alter: 57 Jahre - Haare: dunkel, halblang

Vermutlich ist sie mit einer schwarzen Jacke, weißer Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat die Gesuchte seit dem o.g. Zeitpunkt gesehen oder kann Angaben zu ihrem jetzigen Aufenthalt machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bergen auf Rügen unter der Telefonnummer 03838-8100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Online können Hinweise unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell