Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Handtaschenraub in 17419 Seebad Ahlbeck

Heringsdorf (ots)

Am 23.11.2019 gegen 19:20 Uhr kam es in 17419 Seebad Ahlbeck in der Schulzenstraße zu einem schweren Raub. Die 59-jährige Geschädigte ging mit ihrem Fahrrad die Schulzenstraße entlang aus Richtung Dünenstraße kommend in Richtung Siedlung Ostend. Als sie sich auf Höhe der Hausnummer 7 befand, kam eine männliche Person auf sie zu gerannt und sprühte eine unbekannte Substanz in ihre Richtung. Um sich zu Schützen riss die Frau die Hände nach oben und hielt sich diese vors Gesicht. Dabei ließ sie ihr Fahrrad zu Boden fallen. Dieses nutzte der Täter aus und riss die Handtasche der Geschädigten aus dem Fahrradkorb. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute in Richtung Wilhelmstraße. Dort stieg er in einen wartenden dunklen PKW und fuhr mit diesem davon. In der Handtasche befanden sich das Handy der Geschädigten, ihre Brieftasche mit den persönlichen Dokumenten und eine unbekannte Menge an Bargeld. Ein Beschreibung des Täters und des Tatfahrzeuges war der Geschädigten nicht möglich. Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378-279224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

