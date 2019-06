Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Personin Demmin (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Demmin (ots)

Am 04.06.19, gegen 15:40 Uhr, befuhr der 88-jährige Fahrer eines Pkw die Demminer Heilgeiststraße in Richtung Stadtzentrum. Er beabsichtigte, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, nach links in die dortige Bauhofstraße abzubiegen. Dabei übersah er offenbar die 56-jährige Fahrerin eines Pkw, welche ihm zu diesem Zeitpunkt entgegen kam. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die 56-Jährige leicht und ihre 79-jährige Beifahrerin schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt wurden. Beide Frauen wurden zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

