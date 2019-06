Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster 81- jähriger Mann aus 17506 Gützkow (Landkreis Vorpommern- Greifswald)

PR Wolgast (ots)

Seit dem 01.06.2019 gegen 19:30 Uhr wird Herr Helmut Radecker aus Gützkow,81 Jahre alt, vermisst. Herr Radecker entfernte sich aus dem Nikolaiheim (dortige Pflegeeinrichtung) in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Vermisste zu Fuß unterwegs. Herr Radecker wird wie folgt beschrieben: ca. 1,60 m groß, 65-70 kg schwer, normale Statur, Glatze mit grauem Haaransatz an den Seiten. Er trägt eine dunkelblaue Jogginghose, einen blau-grauen Pullover mit Knopfleiste und schwarze Lederschuhe.Herr Radecker führt keine weiteren Gegenstände mit sich. Zum Zustand der Person kann gesagt werden, dass er dement ist und somit eine entsprechende Orientierungslosigkeit vorliegt. Hinweise zum Aufenthalt des Mannes nimmt die Polizei in Wolgast unter Tel.03836-252-224, sowie jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

