Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auftakt "Fahren.Ankommen.LEBEN!" - Schwerpunkt "Zweirad"

Neubrandenburg (ots)

Am heutigen Dienstag starten in MV die Auftaktkontrollen zur Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" mit dem Schwerpunkt "Zweiräder im Straßenverkehr". Im Polizeipräsidium Neubrandenburg werden dazu in allen drei zugehörigen Landkreisen etwa 80 Kräfte an mindestens 35 verschiedenen Kontrollorten tätig sein.

Zusätzlich wird es ab 09:40 Uhr an der Beruflichen Schule in Waren (Müritz) eine Präventionsveranstaltung geben. Dort werden Schüler die Möglichkeit haben, ein Kleinkraftrad zu Montieren. Mit der Präventionsberaterin kann ein Parcours mit Rauschbrille und Fahrrad genutzt werden. Schüler sollen so erfahren, wie man sich im Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel bewegt und welche Gefahren dadurch entstehen können. Auch der "Tote Winkel" wird vor Ort thematisiert.

Durch die verstärkten Kontrollen im Mai sollen Zweiradfahrer (sowohl Rad- als auch Motorrad- bzw. Mopedfahrer) entsprechend sensibilisiert werden, denn im Jahr 2018 sind in Mecklenburg-Vorpommern allein 1.556 Radfahrer im Straßenverkehr verunglückt. Das sind 50 Personen mehr als im vorangegangenen Jahr.

Die thematischen Schwerpunktkontrollen werden noch den gesamten Monat Mai über stattfinden.

