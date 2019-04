Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zigarettenautomat in Greifswald gesprengt

Greifswald (ots)

Am 20.04.2019 gegen 03:30 Uhr wurde das Polizeihauptrevier in Greifswald von einem Zeugen darüber informiert, dass unbekannte Täter einen Zigarettenautomat in der Ostrowskistraße in Greifswald gesprengt haben. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten bestätigte sich der Sachverhalt. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Durch die Sprengung wurde der Zigarettenautomat vollständig zerstört. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000,-EUR. Es wurde Anzeige wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung: Wer kann Angaben zum näheren Tatzeitpunkt oder zu den Tätern machen? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier in Greifswald unter der Telefonnummer 03834-540224, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell