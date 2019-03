Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Hotel nahe Waren und dabei Geldbehältnis entwendet (Lks. Mecklenburgische Seenplatte)

Waren (ots)

In der Nacht vom 30.03.2019 ca. 20:00 Uhr zum 31.03.2019 ca. 08:00 Uhr drangen unbekannte Tatverdächtige gewaltsam in ein Hotel in Federow bei Waren ein und entwendeten ein Geldbehältnis. Dieses wurde am Sonntagmorgen an einer Straße zwischen Schwasdorf und Kargow geöffnet aufgefunden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der Stehlschaden wird gegenwärtig ermittelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Bürger, die in der Nacht in Federow und Umgebung entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Waren unter der Telefonnummer 03991/176 - 224, über die Internetwache der Polizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. as

