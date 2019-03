Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brennender PKW auf der BAB 19

Röbel (ots)

Am 01.03.2019 gegen 20:00 Uhr wurde der Polizei ein brennender PKW auf der BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Röbel und Waren gemeldet. Die 49-jährige Fahrerin eines PKW Mercedes befuhr die BAB 19 aus Richtung Berlin kommend in Richtung Rostock. Zwischen den Anschlussstellen Röbel und Waren fing der PKW plötzlich an zu brennen. Der Fahrzeugführerin gelang es noch, das Fahrzeug auf den Standstreifen zu fahren, dort abzustellen und gemeinsam mit ihrem 60-jährigen Ehemann das Fahrzeug unverletzt zu verlassen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Das Feuer konnte durch die Eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Röbel, Alt Schwerin und Bütow gelöscht werden. Während der Löscharbeiten musste die BAB 19 in Fahrtrichtung Rostock für zwei Stunden voll gesperrt werden. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 28.500,-EUR. Ursache des Feuers war ein technischer Defekt am Fahrzeug. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

