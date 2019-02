Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 13-jähriges Kind in Grimmen vermisst (Landkreis Vorpommern-Rügen)

Grimmen (ots)

Seit dem 22.02.2019, um 22:30 Uhr, wird das 13-jährige Kind, Lucas Beth, aus Grimmen vermisst. Der Junge hat sich am 22.02.2019, um 14:30 Uhr, von der elterlichen Wohnung entfernt und wollte einen Freund besuchen. Zu diesem Zeitpunkt wurde Lucas letztmalig von seiner Mutter gesehen. Beschreibung: - 175 cm groß - 64 kg schwer - kurze, dunkelblonde Haare - normale Figur - abstehende Ohren und eine Narbe über dem linken Auge zuletzt getragene Bekleidung: - schwarze Kapuzenjacke - blaue Jeanshose mitgeführte Gegenstände: -schwarzer Rucksack "Puma" Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise nimmt sie in Grimmen unter Telefon 038326570, in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Im Auftrag Tino Gerigk Polizeiführer Vom Dienst

