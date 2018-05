POL-NB: Brand eines Garagendaches in Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Wesenberg (ots) - Am 01.05.2018, um 13:05 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg mitgeteilt, dass es am Dach eine Garage in der Hohen Straße in Wesenberg zu einem Brand gekommen ist. Der Garageneigentümer konnte das Feuer eigenhändig schnell löschen. Es wurde das Garagendach auf einer Größe von ca. 2m mal 2m beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Brandursächlich könnte ein abgebrannter Feuerwerkskörper gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an.

Im Auftrag

Holger Bahls, Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell