POL-NB: Diebstahl mehrerer amtlicher KFZ Kennzeichen im Bereich Ueckermünde LK VG

Ueckermünde

Am Vormittag des 30.04.2018, wurden im Polizeirevier Ueckermünde mehrere Strafanzeigen wegen des Diebstahls von insgesamt elf amtlichen KFZ Kennzeichen erstattet. Als Tatzeitraum wurde Freitag, der 27.04.2018 bis Montag, der 30.04.2018 angegeben. Im Einzelnen ereigneten sich die Straftaten in Ueckermünde, Eggesin, Torgelow und Ferdinandshof. Unter den angegriffenen Fahrzeugen befanden sich auch vier Dienstfahrzeuge der Deutschen Post GmbH. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 700,- Euro. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in den genannten Orten gemacht haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich beim Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771- 82224, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

