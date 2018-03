POL-NB: Unbekannter Mann sorgt für Polizeieinsatz in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen)

Stralsund (ots) - Am 01.03.2018, gegen 11:30 Uhr, meldete eine Hinweisgeberin, dass eine unbekannte männliche Person im Stralsunder Stadtteil Knieper einen Gegenstand in die Höhe hielte und Knallgeräusche wahrgenommen wurden. Der Mann soll anschließend über die Lion-Feuchtwanger-Straße in Richtung Hellmuth-Heyden-Weg gelaufen sein. Sofort wurden mehrere Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Stralsund und benachbarter Dienststellen zur Suche nach der unbekannten Person, die als ca. 1,80m groß, ca. 20 Jahre alt, schlank, mit einer blauen Jeanshose, einem grauen Kapuzenpullover bekleidet sowie einen grünen gefleckten Rucksack tragend beschrieben worden ist, eingesetzt. Die Person konnte nicht festgestellt oder gefunden werden. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831 / 289 0624 zu melden.

