POL-NB: Mehrere Betrugsversuche durch unbekannte Täter - Polizei warnt vor Betrugsanrufen und betrügerischen E-Mails

Neubrandenburg (ots) - Am 27. Februar 2018 gegen 11:00 Uhr erhielt eine 83-Jährige in Grimmen einen Anruf von einer unbekannten Person, in dem ihr ein Lottogewinn in Höhe von 28.500 EUR mitgeteilt wurde. Als Gebühr für die Gewinnausschüttung sollte sie I-Tunes-Gutscheine im Wert von 1.000 EUR besorgen. Am darauffolgenden Tag erhielt die Bürgerin einen erneuten Anruf, in welchem der Unbekannte eine Bank oder ihr Zuhause als Übergabeort des Gewinnes vorschlug. Ein angekündigter 3. Anruf zur Klärung weiterer Übergabemodalitäten erfolgte nicht. Die Bürgerin wurde misstrauisch und informierte schließlich die Polizei. Ein finanzieller Schaden ist nicht entstanden.

Ein weiterer Betrugsversuch wurde der Polizei am 28. Februar 2018 durch eine 73-Jährige gemeldet. Die Bürgerin aus Stormsdorf erhielt gegen 14:32 Uhr einen Anruf von einem unbekannten Mann mit unterdrückter Telefonnummer. Dieser gab sich am Telefon als ihr Enkel aus, nachdem die Geschädigte den Namen des tatsächlichen Enkels nannte. Im Gespräch gab der Täter an, für eine bereits getätigte Anschaffung 30.000 EUR zu benötigen. Der Ehemann der Geschädigten übernahm daraufhin das Gespräch und stellte anhand der Stimme fest, dass es sich nicht um den Enkel handelte. Darauf angesprochen, beendete der Unbekannte das Telefonat. Ein finanzieller Schaden ist dem Ehepaar nicht entstanden.

In Holthof erhielt eine 28-Jährige am 28. Februar 2018 eine E-Mail von einer ihr unbekannten E-Mail-Adresse, in welcher sich ein unbekannter Absender als ihr Vater ausgab und nach dem aktuellen Bankguthaben fragte. Die E-Mail enthielt zudem die Aufforderung, eine Zahlung im oberen fünfstelligen Bereich zu tätigen. Die Geschädigte wurde misstrauisch und benachrichtigte ihren Vater, der den Versand dieser E-Mail verneinte. Auch hier nahm die Polizei eine Anzeige wegen versuchten Betruges auf.

Das Polizeipräsidium Neubrandenburg rät allen Bürgerinnen und Bürgern: "Seien Sie misstrauisch und lassen Sie sich nicht auf derartige Gespräche ein!" "Geben sie dem Anrufer keine Informationen zu ihrem Privatleben und/oder ihren Vermögensverhältnissen preis!" "Treffen Sie keine Verabredungen mit dem vermeintlichen 'Verwandten'!" "Melden Sie sich bei der Polizei und erstatten in jedem Fall eine Anzeige!"

