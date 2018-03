POL-NB: Einbruchsdiebstahl in Feldberg - hohe Bargeldsumme entwendet

Neubrandenburg (ots) - Am 28.02.2018 um 16:49 Uhr wurde dem Polizeihauptrevier Neustrelitz ein Einbruchsdiebstahl in der Strelitzer Straße in Feldberg mitgeteilt. Im Tatzeitraum vom 27.02.2018, 21:00 Uhr bis zum 28.02.2018, 12:15 Uhr drangen nach erstem Erkenntnisstand der oder die unbekannten Täter gewaltsam in ein Wohnhaus ein und griffen zwei Wohnungen an. Aus einer der Wohnungen wurden ca. 25 Euro und Modeschmuck entwendet. In der zweiten betroffenen Wohnung griffen die Täter einen Tresor an und entwendeten diesen. Im Tresor befanden sich Bargeld im hohen fünfstelligen Bereich sowie Dokumente. Zum Tatzeitpunkt waren die Wohnungsinhaber nicht vor Ort.

Die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:



PHKin Carolin Radloff

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395 / 5582 -2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Imagebroschüre des PP NB:

http://www.unserebroschuere.de/polizei-neubrandenburg/webview/

Imagefilm der Polizei M-V:

http://www.im.mv-regierung.de/film/kurz.html

Polizei M-V auf facebook: https://www.facebook.com/PolizeiMV

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell