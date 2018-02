POL-NB: "Crash Kurs MV" startet am 07. März in das Jahr 2018

Neubrandenburg (ots) - Am 07. März 2018 begrüßt das "CrashKurs MV"-Team Neubrandenburg rund 200 neue Schülerinnen und Schüler der Beruflichen Schulen in Neubrandenburg. Die Veranstaltung findet wieder in der Aula des Albert-Einstein-Gymnasiums statt und wird um 11:00 Uhr beginnen. Mit dieser Veranstaltung startet die jährliche Veranstaltungsreihe im landesweiten Projekt "CrashKurs MV" des Polizeipräsidiums Neubrandenburg für das Jahr 2018.

Zum 6. Mal findet diese erfolgreiche und mit einem außergewöhnlichen Präventionsansatz arbeitende Veranstaltungsreihe ihre Fortsetzung in Neubranden-burg. Den teilnehmenden jungen Fahrerinnen und Fahrern der beiden Neubrandenburger Beruflichen Schulen werden im Rahmen dieses Präventionsprojektes durch die zum Teil sehr emotionalen Schilderungen der beteiligten Retter die allgegenwärtigen Gefahren im Verkehrsalltag aufgezeigt. Ziel ist es, die positive Entwicklung bei der Beteiligung dieser Altersgruppe im Unfallgeschehen der letzten Jahre weiter voranzutreiben.

Für das Jahr 2018 sind insgesamt acht Veranstaltungen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg geplant. Die nächste findet dann am 23. Mai 2018 in Greifswald statt.

Interessierte Medienvertreter können weitere Informationen bei Projektverantwortlicher des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, M.A. Katarina Kovinskaya, unter 0395/5582- 2210 einholen.

Veranstaltungsort: Aula des Albert-Einstein-Gymnasiums Neubrandenburg

Veranstaltungsbeginn: 11:00 Uhr

