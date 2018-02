POL-NB: Zigarettenautomaten in Lärz und Fincken (LK MSE) aufgebrochen - Polizei bittet um Mithilfe

Neubrandenburg (ots) - Am Montag, den 26.02.2018, wurde die Polizei über den Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) im Bereich des Campingplatzes am Müritzarm informiert. Unbekannte Tatverdächtigte verschafften sich nach bisherigem Erkenntnisstand vermutlich mittels Sprengung durch Pyrotechnik Zugang zu den im Automaten befindlichen Inhalten. Derzeit ist unbekannt, welche Höhe an Bargeld und wie viele Packungen Zigaretten entwendet wurden. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer im Zeitraum vom 25.02.2018, 18:00 Uhr und dem 26.02.2018, 10:00 Uhr im dortigen Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Bereits am 21.02.2018, gegen 03:24 Uhr wurde die Polizei zu einem Automatenaufbruch in Fincken (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gerufen. Dort sprengten Unbekannte durch Pyrotechnik den in der Dorfstraße befindlichen Zigarettenautomaten und entwendeten Bargeld und Zigaretten im Wert von ca. 10.000 EUR. Zeugen teilten der Polizei mit, dass es sich bei den Tatverdächtigen um zwei Männer handelte, die nach der Tat mit einem PKW und einem "röhrenden Auspuff" den Tatort in unbekannte Richtung verließen. Eine Nahbereichsfahndung führte nicht zur Feststellung des PKW bzw. Ergreifung der Tatverdächtigen. Auch hier bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Die Polizei prüft derzeit auch, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht.

