POL-NB: LKW verliert Getreide auf der L 35- LK Mecklenburgische Seenplatte

Am 26.02.2018 gegen 16:35 Uhr verlor ein Lastwagen seine Ladung beim Befahren der Landstraße 35. Zwischen 5 und 10 Tonnen Getreide verteilten sich auf der Fahrbahn beim Ortsausgang Altentreptow in Richtung Stralsund. Die Ursache für den Verlust der Ladung ist vermutlich ein technischer Defekt an der Ladeklappe. Die L 35 ist zur Zeit für Reinigungsarbeiten voll gesperrt, bitte achten sie auf die Ansagen im Verkehrsfunk. Im Auftrag Annette Klinger, PHKin Polizeiführerin vom Dienst

