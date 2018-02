POL-NB: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall in Ahrenshagen mit zwei leichtverletzten Personen(LK V-R)

Der verunfallte PKW Bild-Infos Download

Ribnitz -Damgarten (ots) - Am 25.02.2018 kam es gegen 16:55 Uhr in der Ortslage Ahrenshagen, Bahnhofstraße zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen, die aus Richtung Trinwillershagen kommend in Richtung Ahrenshagen zur dortigen Tankstelle unterwegs waren. In Folge der Nichtbeachtung der winterlichen Straßenverhältnisse verlor die 54-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Skoda Fabia die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam im Straßengraben, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Die Fahrerin erlitt dabei einen Schock und der 19-jährige Beifahrer eine leichte Schnittverletzung an der linken Hand. Beim Eintreffen der Polizeibeamten befanden sich beide Personen bereits in medizinischer Behandlung der Rettungskräfte. An ihrem Pkw Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000EUR. Die Bergung des Unfallfahrzeuges erfolgte durch einen ASD(mit Kran) aus Wiepkenhagen.

Im Auftrag

Udo Koltermann PHK

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

PKin Nicole Buchfink / Katrin Kleedehn

Telefon: 0395/5582-2040/2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026



Imagebroschüre des PP NB:

http://www.unserebroschuere.de/polizei-neubrandenburg/webview/

Imagefilm der Polizei M-V:

http://www.im.mv-regierung.de/film/kurz.html

Polizei M-V auf facebook: https://www.facebook.com/PolizeiMV

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell