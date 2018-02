POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen, auf der B 96 zw. Abfahrt Drewin und Abfahrt Klein Trebbow, LK MSE

Neustrelitz (ots) - Ein 54- jähriger PKW-Fahrer befuhr die B 96 aus Richtung Fürstenberg kommend in Richtung Neustrelitz. Ca. 800 Meter vor dem Abzweig nach Klein Trebbow, auf Höhe der Rastplätze, kam er während eines Überholvorganges mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Beide Fahrzeuginsassen wurden, nach derzeitigen Erkenntnissen, durch den Unfall leicht verletzt und konnten das Fahrzeug selbständig verlassen. Die Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Neustrelitz, gebracht. Am Kia Sorento entstand Totalschaden (ca. 10.000,- EUR).Durch den Unfallfahrer wurde ein bestehendes Überholverbot missachtet und die Geschwindigkeit nicht den winterglatten Fahrbahnverhältnissen angepasst.

Im Auftrag

Udo Koltermann PHK

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

PKin Nicole Buchfink / Katrin Kleedehn

Telefon: 0395/5582-2040/2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026



Imagebroschüre des PP NB:

http://www.unserebroschuere.de/polizei-neubrandenburg/webview/

Imagefilm der Polizei M-V:

http://www.im.mv-regierung.de/film/kurz.html

Polizei M-V auf facebook: https://www.facebook.com/PolizeiMV

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell