POL-NB: Mehrere Glätteunfälle mit hohem Sachschaden und zwei schwerverletzten Personen

Neubrandenburg (ots) - Am 25.02.18, gegen 13:17 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 20 zwischen den Anschlussstellen Friedland und Straßburg Uckermark. Hier stießen aufgrund der winterglatten Fahrbahn zwei PKW Mercedes und ein BMW zusammen. Der Fahrer des BMW kam auf Grund von Straßenglätte kurz hinter der Anschlussstelle Friedland in Fahrtrichtung Berlin ins Schleudern und steuerte mit viel Mühe dann sein Wagen halbseitig auf der Stand- Lastspur, wo er zum Stehen kam. Da der BMW Fahrer ca. 50 Meter vor seinem PKW eine Frau neben eines verunfallten PKW Mercedes stehen sah, begab er sich dorthin um sich zu erkundigen, ob dort Hilfe benötigt wird. Die Frau und der Sohn des BMW Fahrers stiegen aus und beabsichtigten sich die Jacken aus dem Auto zu holen. Plötzlich bemerkte die verunfalltete Mercedes Fahrerin einen aus Richtung Rostock kommenden PKW Mercedes, der ins Schleudern geraten war und unkontrolliert auf den BMW zukam. Durch lautes Geschrei machte sie die Frau und den Sohn des BMW Fahrers auf die Gefahr aufmerksam. Instinktiv schubste die Mutter ihren Sohn zur Seite. Es kam zur Kollision zw. Mercedes und BMW, wobei die Mutter leichtverletzt wurde. Der Mercedes rutschte dann weiter in Richtung des verunfallten Mercedes und überfuhr den BMW Fahrer, der zur Hilfe seiner Familie eilte. Anschließend rutschte er weiter und stieß gegen den verunfallten Mercedes, wo er zum Stehen kam. Der schwerverletzte 39- jährige BMW Fahrer, die 37- jährige Mutter bzw. ihr 8- jährige Sohn wurden leichtverletzt und zur weiteren Behandlungen ins Krankenhaus Neubrandenburg verbracht. Der 57- jährige Mercedes Unfallfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wurde bei diesem Unfall auf 100.000 Euro beziffert. Innerhalb kürzester Zeit ereigneten sich in diesem Bereich 3 weitere Unfälle zum Glück nur mit Sachschaden.

