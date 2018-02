POL-NB: Raub in Rathebur bei Ducherow (LK VG)

PHR Anklam (ots) -

Raub in Rathebur - Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung! Am 24.02.2018, gegen 22:35 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Raub in 17398 Rathebur gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete der 28jährige Mann seinen Kofferraum des Fahrzeuges. Plötzlich wurde er durch zwei dunkel gekleidete Personen von hinten angegriffen und niedergeschlagen. Als der Geschädigte dann am Boden lag, erhielt er mehrere Fußtritte. Anschließend nahmen die Täter die Geldbörse des Geschädigten aus dessen Gesäßtasche und entnahmen aus dieser etwa 120 Euro. Danach flüchteten beide zu einem in der Nähe geparkten weißen PKW (weiteres nicht bekannt) und fuhren davon. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe. Wer hat zur Tatzeit im Bereich Rathebur verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer hat die Tat möglicher Weise beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Anklam unter der Telefonnummer 03971/2512224 der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Im Auftrag Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

