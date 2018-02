POL-NB: schwerer Raub in Waren

Waren / Müritz (ots) - Am 24.02.2018, gegen 22:30 Uhr, kam es im Hotel Brauhaus Müritz / Kegelbahn, am Tiefwarensee zu einem Überfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten der oder die Täter das Hotel durch den Haupteingang und sprühten dem 21-Jährigen Angestellten, der gerade den Tresor geöffnet hatte, Pfefferspray ins Gesicht. Der oder die Täter entnahmen aus dem noch geöffneten Tresor Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Gäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Haus. Der 21-Jährige erlitt starke Verletzungen der Augen und musste in die Augenklinik nach Neubrandenburg gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen die Beobachtungen zu diesem Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Waren unter der Telefonnummer 03991-176100, oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

