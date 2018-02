POL-NB: Betrunkener LKW Fahrer

PHR Neustrelitz (ots) -

Am 24.02.2018 gegen 13:17 Uhr teilten mehrere Kraftfahrer über Notruf mit, dass derzeit ein litauischer LKW mit Sattelauflieger auf der Bundesstraße 198 zwischen Mirow und Wesenberg in Schlangenlinie fährt. Hierbei geriet der LKW fast in den Gegenverkehr. Durch sofort eingesetzte Beamte des Polizeihauptrevier Neustrelitz, konnte der LKW (Ladung - technische Bauteile) auf der B 198 zwischen den Ortschaften Carpin und Stolpe in Fahrtrichtung Stolpe gestoppt und kontrolliert werden. Beim Kraftfahrer wurde Atemalkoholgeruch festgestellt und in der Folge ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,41 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Anrufern für ihr rasches und couragiertes Handeln. Durch die Informationen an die Einsatzleitstelle der Polizei, konnte der Alkoholfahrer schnell aus dem Verkehr gezogen werden. Im Auftrag Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

