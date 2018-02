POL-NB: Einbruch in die Räume der Möbelbörse Torgelow (LK VG)

Torgelow (ots) -

Am 24.02.2018 gegen 01:30 Uhr informierte der Wachmann eines Neubrandenburger Wachschutzunternehmens, über eine Alarmauslösung im Gebäude der Torgelower Möbelbörse. Nach bisherigen Ermittlungen drang der Täter gewaltsam in das Gebäude durch eine Eingangstür ein und durchwühlte die dortigen Räume. Der hierbei entstandene Sachschaden wurde auf 500,- Euro beziffert. Ob etwas gestohlen wurde ist derzeit nicht bekannt. Durch die umgehend eintreffenden Polizeibeamten wurde eine großräumige Suche unter Einbeziehung eines Fährtenhundes durchgeführt. Beamte des Kriminaldauerdienstes Anklam kamen vor Ort und nahmen die Ermittlungen auf. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe. Wer hat im Bereich der Espelkamper Str. in der o.g. Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer hat möglicher Weise die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771 / 82224 der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Im Auftrag Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

