POL-NB: Einbruch in Friseurgeschäft in Pasewalk, (LK VG)

Pasewalk (ots) -

Am 24.02.2018 gegen 06:45 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch Neuer Markt in 17309 Pasewalk mitgeteilt. Vor Ort bestätigte sich der Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich über Nacht gewaltsam Zutritt zum dortigen Friseursalon und durchwühlten alle Schränke und Schubladen. Bisher gibt es keine Hinweise auf einen Stehlschaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500,- Euro. Der Kriminaldauerdienst Anklam hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dem o.a. Sachverhalt nimmt das Polizeihauptrevier in Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 / 2200, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Im Auftrag Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell