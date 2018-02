POL-NB: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Zempin (LK VG)

Zempin (ots) -

In der Zeit vom 23.02.2018 gegen 20:00 Uhr bis zum heutigen Morgen gegen 07:50 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in 17459 Zempin ein. Die Täter traten die Eingangstür ein und gelangten so in das Gebäude. In der Folge wurden sämtliche Räume des Hauses durchwühlt und regelrecht verwüstet. Ob etwas gestohlen wurde, konnte der Hauseigentümer aufgrund der entstandenen Unordnung, gegenwärtig nicht sagen. Der vorläufige Sachschaden wird auf etwa 1000,- Euro beziffert. Beamte des Kriminaldauerdienstes Anklam kamen vor Ort zum Einsatz und nahmen die Ermittlungen auf. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe. Wer hat im Bereich Zempin in zur o.g. Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer hat möglicher Weise die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378 /279224 der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Im Auftrag Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

