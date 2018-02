POL-NB: Wohnungseinbruch in Kölpinsee (LK V-G)

PR Heringsdorf (ots) - Am Freitag, 23. Februar 2018, in der Zeit zwischen 12:15 Uhr und 16:00 Uhr drangen unbekannte Täter in Kölpinsee in der Strandstraße in mehrere Wohnungen eines Mehrfamilienhauses ein.

In dem Mehrfamilienhaus befinden sich drei Wohnungen. Die drei Wohnungsinhaber, alle miteinander verwandt, verließen in der oben genannten Zeit ihre Wohnungen, um an der Trauerfeier für einen nahen Angehörigen teilzunehmen.

Nach der Rückkehr von der Beerdigung mussten sie feststellen, dass unbekannte Täter über die untere Wohnung in das Haus eingebrochen waren. Die Wohnungen der Familienangehörigen wurden betreten und durchsucht. Vermutlich hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen. Die genaue Höhe des Stehlschadens bleibt noch zu ermitteln. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 400,-EUR.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Einbrecher über eine vorab veröffentlichte Traueranzeige Bescheid wussten und die Situation ausnutzten.

Die Polizei bittet Zeugen, die auffällige Personen- und/oder Fahrzeugbewegungen festgestellt haben, oder sonst Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378/279-224, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Ronny Haack Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

PKin Nicole Buchfink / Katrin Kleedehn

Telefon: 0395/5582-2040/2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026



Imagebroschüre des PP NB:

http://www.unserebroschuere.de/polizei-neubrandenburg/webview/

Imagefilm der Polizei M-V:

http://www.im.mv-regierung.de/film/kurz.html

Polizei M-V auf facebook: https://www.facebook.com/PolizeiMV

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell