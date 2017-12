POL-NB: Brand einer Scheune in Alt Ungnade (LK Vorpommern-Greifswald)

Greifswald (ots) - Am 26.12.2017 gegen 17:30 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Scheunenbrand in Alt Ungnade in der Kurzen Straße gemeldet. Ein Zeuge, welcher den Brand bemerkte, öffnete noch die Scheunentür, um die darin lebenden Tiere, wie Enten, Gänse und Schafe zu retten. Zudem wurde die Scheune als Lagerraum für Stroh genutzt. Weiterhin befand sich eine Werkstatt in diesem Gebäude. Die Scheune gehört zum alternativen Wohnprojekt "Freiraum e.V." und hat die Größe/Ausmaße von ca. 25 mal 50 Meter. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Greifswald, Dersekow, Levenhagen, Wackerow, Hinrichshagen, Diedrichshagen und Groß Petershagen sowie die Berufsfeuerwehr Greifswald waren mit ca. 60 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnten die Scheune nur noch kontrolliert herunterbrennen lassen. Der Sachschaden wird momentan auf ca. 100.000,00 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dabei wird sie durch einen Brandursachenermittler unterstützt, welcher am 27.12.2017 zum Einsatz kommen wird.

Im Auftrag Steffen Mai Kriminalhauptkommissar Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

PKin Nicole Buchfink / Katrin Kleedehn

Telefon: 0395/5582-2040/2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026



Imagebroschüre des PP NB:

http://www.unserebroschuere.de/polizei-neubrandenburg/webview/

Imagefilm der Polizei M-V:

http://www.im.mv-regierung.de/film/kurz.html

Polizei M-V auf facebook: https://www.facebook.com/PolizeiMV

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell