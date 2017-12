POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Ueckermünde (ots) - Bezug: Pressemitteilung vom 25.12.2017 - 19:50 Uhr - Vermisster 62-Jähriger aus 17373 Ueckermünde im LK VG

Der Aufenthaltsort des seit dem 24.12.2017 als vermisst gemeldeten 62-jährige Mannes aus Ueckermünde konnte ermittelt werden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung, bei den Medien und bei den eingesetzten Kräften für die Unterstützung.

Im Auftrag

Holger Bahls, Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

