POL-NB: Vermisster 62-Jähriger aus 17373 Ueckermünde im LK VG

Ueckermünde (ots) - Seit dem 24.12.2017, um 15:30 Uhr, wird aus 17373 Ueckermünder Herr Willi Arnold Albert MÜLLER vermisst. Herr Müller ist 62-Jahre alt, schlecht orientiert und benötigt dringend seine Medikamente. Zur Beschreibung der Person können folgende Angaben gemacht werden. Er ist ca. 165 cm groß, ist von hagerer Gestalt, hat kurze dunkelbraune Haare und einen wackligen Gang. Er trägt eine grau-blaue Jeanshose und schwarz-grüne Turnschuhe der Marke Adidas.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771-82224, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

