POL-NB: Versuchter Gartenlaubeneinbruch in Stralsund, Gartensparte "Weidenkultur", LK VR

Stralsund (ots) - Am 24.12.2017, um 16:00 Uhr, wurde telefonisch im PHR Stralsund bekannt, dass soeben in einem Garten der Kleingartensparte "Weidenkultur" zwei Personen festgenommen wurden, die versucht haben in einen Garten einzubrechen. Der 45-jährige Gartenbesitzer und sein 16-jähriger Sohn, die zu dieser Zeit ihren Kater im Garten füttern wollten, stellten die beiden Tatverdächtigen fest, wie sie versuchten in die Laube zu gelangen. Nachdem sich die beiden Tatverdächtigen ertappt fühlten, versuchten sie noch zu fliehen. Einer der Tatverdächtigen wollte über einen Zaun in einen benachbarten Garten, konnte aber durch den 16-jährigen Sohn der Besitzer festgehalten werden, der andere Tatverdächtige versteckte sich hinter der Laube und konnte dort durch den Gartenbesitzer gestellt werden. Die Tatverdächtigen wurden gestört, bevor sie etwas entwenden konnten, jedoch war bereits eine Scheibe der Gartenlaube beschädigt. Beide Tatverdächtige wurden durch Beamte des PHR Stralsund festgenommen und die Kriminalpolizei Stralsund hat die Ermittlungen übernommen.

