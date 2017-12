POL-NB: Diebstahl von 450 Bierfässern

50 Liter Edelstahlfass Bild-Infos Download

Stralsund (ots) -

In der Nacht vom 22.12.2017 zum 23.12.2017 wurden von dem Gelände der Störtebeker Braumanufaktur in Stralsund circa 450 Leerfässer aus Edelstahl entwendet. Die unbekannten Täter verschafften sich durch das gewaltsame Öffnen des Zauns von der Rückseite des Leerguthofs Zutritt zum Gelände. Da die 50 Liter Fässer auch leer ein Gewicht von 12 Kilogramm haben, ist davon auszugehen, dass die Täter ein Transportfahrzeug nutzten. Es entstand ein Schaden in der Höhe von circa 13.500 EUR. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Auftrag Annette Klinger, PHKin Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

PKin Nicole Buchfink / Katrin Kleedehn

Telefon: 0395/5582-2040/2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026



Imagebroschüre des PP NB:

http://www.unserebroschuere.de/polizei-neubrandenburg/webview/

Imagefilm der Polizei M-V:

http://www.im.mv-regierung.de/film/kurz.html

Polizei M-V auf facebook: https://www.facebook.com/PolizeiMV

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell