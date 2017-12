POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Richtenberg - LK Vorpommern-Rügen

Grimmen (ots) - Am 23.12.2017 um 21:39 Uhr teilte die Integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen mit, dass es am Kreisverkehr Müggenhall in der Gemeinde Richtenberg zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Es bestand der Verdacht, dass der Fahrer des PKW unter dem Einfluss von Alkohol stehen könne. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Ein 38-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Opel kam mit dem Fahrzeug aus Richtung Richtenberg und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Diesen nahm der 38-Jährige nicht rechtzeitig wahr und fuhr geradeaus. In der Mitte des Kreisverkehrs kam der Fahrzeugführer dann zum Stehen. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,14 Promille, sodass eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Sachschaden am PKW sowie der Verkehrsinsel in Höhe von 3.000 EUR. Der Fahrer aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen blieb unverletzt und muss sich nun wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Im Auftrag

Udo Koltermann PHK

Polizeiführer vom Dienst

