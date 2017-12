POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der BAB 20, Anschlussstelle Bad Sülze, LK VR

Grimmen (ots) - Am 22.12.2017, gegen 16:50 Uhr befuhr eine 59 jährige Kraftfahrerin aus Polen mit einem deutschen PKW VW Tiguan die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin. Auf Höhe der Anschlussstelle Bad Sülze musste sie verkehrsbedingt an einem Stauende halten. Ein weiterer polnischer Kraftfahrer mit einem dänischen PKW VW Touran kam hinter dem ersten Fahrzeug zum Stehen. Der nachfolgende 62 jährige deutsche Kraftfahrer aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit seinem PKW VW Passat erkannte die Situation zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit auf den PKW VW Touran auf. Dabei schob er diesen auf den davor befindlichen VW Tiguan. Der PKW VW Passat kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die rechte Schutzplanke. Der Verursacher wurde dabei schwer verletzt. Der Fahrer des PKW Touran wurde ebenfalls schwer und seine Insassin wurde leicht verletzt. Die Insassen des PKW VW Tiguan wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12.000,00 Euro. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Auf der BAB 20 musste der rechte Fahrstreifen zur Unfallaufnahme und zur Beräumung der Unfallstelle für ca. 2 Stunde gesperrt werden.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

