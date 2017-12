POL-NB: Brand eines Adventsgestecks löst Einsatz in Greifswald aus - LK Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots) - Am 22.12.2017 gegen 16:20 Uhr teilte die integrierte Leitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald den Verdacht eines Wohnungsbrandes in der Koitenhäger Landstraße in Greifswald mit. In der Wohnung einer 78-jährigen Anwohnerin fing ein Adventsgesteck Feuer. Dieses konnte durch einen aufmerksamen 79-jährigen Nachbarn noch vor Eintreffen der Berufsfeuerwehr Greifswald gelöscht werden. Die Geschädigte wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Ein Schaden ist nicht entstanden.

