POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person , LK MSE

Neubrandenburg (ots) - Am 17.11.2017 gegen 17:15 Uhr kam es auf der L 273, zwischen den Ortschaften Werder und Siedenbollentin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades SIMSON aus Siedenbollentin befuhr die L 273 aus Werder kommend und wollte nach links in die Ortschaft Siedenbollentin einbiegen. Der unmittelbar dahinter befindliche 30-jährige Fahrer eines VW-Transporters aus Lübeck erkannte dies offenbar nicht, und überholte den Mopedfahrer im Moment des Abbiegevorgangs. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge stürzte der Mopedfahrer und wurde verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte in das Klinikum Neubrandenburg gebracht. Der VW-Transporter und das Moped waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrseinschränkungen. Zur Unfallursache wird die Kriminalpolizei in Malchin die Ermittlungen übernehmen

Im Auftrag

Udo Koltermann PHK

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

