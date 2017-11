POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung- Vermisster 87-jähriger Mann aus Bretwisch (Landkreis Vorpommern-Rügen)

PR Grimmen (ots) - Seit dem 14.11.2017,16:00 Uhr,wird Herr Fritz Blohm vermisst. Zuletzt wurde er an seinem Wohnort in Bretwisch, in der Bretwischer Hauptstraße gesehen. Der Vermisste ist zu Fuß unterwegs. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bisher ohne Erfolg. Der Mann ist 1,80 cm groß und hat eine schlanke Gestalt. Bekleidet ist er mit einer grünen Kordhose,blaue Arbeitsjacke und hat schwarze Winterschuhe an.

Hinweise nimmt die Polizei in Grimmen unter der Telefonnummer 03832657224,jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

