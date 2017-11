POL-NB: 81-jähriger Mann aus Greifswald (LK V-G) vermisst

Greifswald (ots) - Seit dem 13.11.2017 gegen 20:00 Uhr wird der 81-jährige Herbert Göde aus Greifswald vermisst.

Herr Göde ist am 13.11.2017 gegen 09:00 Uhr von seiner Wohnanschrift in Greifswald, Dostojewskistraße mit seinem grauen Pkw Skoda Fabia, amtliches Kennzeichen HGW-AV 28, losgefahren. Nachdem er bis gegen 11 Uhr noch eine Verwandte in Greifswald besucht hatte, wollte sich der Herr Göde auf den Weg nach Swinemünde (Polen) machen, um dort zu tanken und einzukaufen. Der Vermisste ist ca. 170 - 175 cm groß, von schlanker Gestalt, hat kurze graue Haare. Auffällig ist eine Narbe an der oberen rechten Stirnseite. Der leicht demente Herr Göde ist mit einer braunen Lederjacke, einer blauen Jeanshose, Flat Cape (Schiebermütze/Kappe) bekleidet und trägt eine goldene Armbanduhr. Herr Göde ist Diabetiker und benötigt dringend weitere Medikamente, die er nicht bei sich führt.

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Einsatzleitstelle der Polizei unter ( 110, das Polizeihauptrevier in Greifswald unter ( 03834-540-224, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Die regionalen Rundfunksender werden um Ausstrahlung der Vermisstenfahndung gebeten.

Ronny Haack Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle

